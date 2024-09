La Police judiciaire bissau-guinéene a annoncé dimanche, dans un communiqué, la saisie samedi de 2.633 kilos de cocaïne dans un aéronef en provenance du Venezuela, à l’aéroport Osvaldo Vieira de Bissau.

Le bimoteur de modèle Gulfstream IV, immatriculé XA-SBT, transportait 78 colis de cocaïne, précise-t-elle. Il était en provenance du Venezuela et non du Mexique comme indiqué samedi par une source policière.

Cinq personnes à bord, y compris le pilote, ont été arrêtées, selon la PJ. Il s’agit de deux Mexicains, un Colombien, un Brésilien et un Équatorien.

Ils seront présentés lundi aux enquêteurs du parquet pour des interrogatoires afin de leur appliquer des mesures coercitives, dit le communiqué.

La saisie a eu lieu samedi à 13H46 (locales et GMT).

Selon la PJ, l’opération a été menée en étroite coopération avec le Département d’Etat américain, la marine nationale, la Garde nationale et des agents des renseignements généraux.

“L’Afrique de l’Ouest a une longue histoire de trafic aérien, avec des avions à réaction faisant escale sur la côte. Mais cette saisie est la plus grande effectuée dans un avion depuis plus d’une décennie”, a indiqué dimanche François Patuel, chef de la recherche de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), dans une publication sur X.

Cette saisie “est la plus grande depuis le début de l’année”, avait déclaré samedi Quitole Correia, un membre de l’unité antidrogue à l’aéroport Osvaldo Vieira.

La Guinée-Bissau est généralement présentée par des acteurs de la sécurité comme un point de passage en Afrique de l’Ouest de la cocaïne en provenance d’Amérique du Sud vers l’Europe.

L’instabilité et la pauvreté ont favorisé l’implantation de trafiquants de drogue dans cette ex-colonie portugaise.