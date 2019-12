Bineta Diallo de la RFM se prononce sur les arrestations de Guy Maris Sagna et ses huit camarades qui manifestaient contre la hausse du prix de l’électricité et dont les clichés circulent sur les réseaux sociaux. Ils ont été interpellés vendredi, devant les grilles du palais de la République. A ce propos, la journaliste considère ces arrestations comme une sorte d’abus d’autorité et d’usage de la force publique à des fins politiciennes.