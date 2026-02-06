Bentaleb Sow : « Pourquoi soutenir quelqu’un qui pourrait répondre à notre justice ? »

Face aux critiques de l’opposition sur la possible candidature de Macky Sall à un poste aux Nations unies, Bentaleb Sow, ministre conseiller à la présidence de la République, a tenu à clarifier la position du gouvernement. Le député Guy Marius Sagna s’est montré particulièrement critique. Pour lui, il est inconcevable que le Sénégal apporte son soutien à une telle candidature, au regard du lourd passif politique et sécuritaire de l’ancien régime.

Réagissant aux déclarations du député Guy Marius Sagna, qui dénonçait la perspective d’un soutien du Sénégal à cette candidature, M. Sow a déclaré : « Une spéculation inutile, camarade surgë Guy Marius Sagna. Ce que disent ces médias n’engagent qu’eux. Dans nos rêves les plus fous et les cauchemars les plus sombres, au nom de quoi ce pays soutiendrait la candidature de cette personne qui pourrait être emmenée à répondre à notre justice pour toutes les exactions faites sous son magistère ? Loolu xel xalaatu ko. »

Il a ensuite précisé : « Le président que j’accompagne dans ses déplacements n’a qu’une seule préoccupation pendant ces voyages : défendre les intérêts du Sénégal ! »