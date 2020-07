Bénin : les autorités lancent une opération coup de balai dans la presse en ligne

Au Bénin, le régulateur des médias a décidé de sanctionner les médias en ligne qui n’ont pas d’accréditation. Si la mesure semble rigoriste pour certains acteurs, d’autres pensent qu’elle permettrait d’assainir le secteur.

Les autorités béninoises ont décidé d’assainir la presse en ligne dans le pays. En effet, le régulateur a ordonné le 7 juillet 2020 que tous les médias en ligne, y compris les web TV, non accrédités arrêtent toute publication. La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a fait savoir que plus aucun média ne devait fonctionner sans agrément comme l’exige le code de l’information.

La décision, légale en soi, a entrainé des contestations de la part de nombreux médias redoutant d’être frappés par la sanction. Un patron de quotidien en ligne aurait même confié à RFI que la « propension à tout contrôler et à tout verrouiller continue », laissant entendre que la législation est trop rigoriste.

Malgré tout, il faut rappeler qu’en 2018, la HAAC avait lancé un appel à candidatures pour octroyer des licences. Seulement jusque-là, aucune suite n’a été donnée à ce dossier. Mais certains acteurs du secteur de la presse se prononcent en faveur de la décision, qui pourrait permettre d’assainir la presse en ligne au Bénin.