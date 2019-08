Bavures policières : Un ingénieur annonce une plainte contre la gendarmerie de la Foire

E. Niang, ingénieur de son état, annonce une plainte contre des agents de la brigade de gendarmerie de la Foire. Il les accuse de l’avoir brutalisé et de lui avoir fracturé une jambe, dans une affaire commerciale qui le lie à une dame.

Après l’affaire du commissaire Sangharé, démis de ses fonctions suite à une altercation avec un Docteur (Dr) en pharmacie, Cheikhouna Gaye, et le meurtre du boulanger à Thiès dans lequel un indicateur de la police, Makha Diop dit « El capo » est mis sur le banc des accusés, un autre scandale vient s’y ajouter.



En effet, Ingénieur de son état, E. Niang a été victime, selon lui, d’une agression de la part des agents de la gendarmerie de la Foire. Traîné en justice par une dame qui lui réclame la somme de trois (3) millions de F Cfa, Niang aurait été malmené par un des agents qui étaient venus l’arrêter à son lieu de travail à l’Université Dakar Bourguiba.



Face à son refus de monter dans leur véhicule, un des agents le plaque et l’envoie au sol, avant d’écraser son pied sur son cou. En tombant, il s’est fracturé le genou.



Jugé mercredi 14 août, il a été purement et simplement relaxé. Mais, E. Niang ne compte pas se laisser faire. Il a décidé de porter plainte contre les éléments de la gendarmerie de la Foire.