Basketball Africa League: Dakar parmi les sept villes qui abriteront les matchs

La capitale sénégalaise, Dakar, fait partie des six villes africaines devant abriter les matchs de la Basketball african league (BAL), a appris l’APS de source officielle, ce mercredi.

La BAL, compétition lancée par la NBA et la FIBA, démarre ses activités en mars prochain. La saison régulière se jouera dans six villes africaines, que sont Le Caire, Casablanca, Tunis ou Monastir, Dakar, Lagos et Luanda, renseigne le communiqué de la NBA et de la FIBA, précisant que les matchs seront sous forme de caravane avec des fenêtres.

Les six pays, dont les villes sont choisies, seront qualifiés d’office et seront rejoints par six autres équipes issues des éliminatoires qu’organise la FIBA.

Les 12 équipes seront réparties en deux conférences, chacune d’entre elles devant jouer un ensemble de cinq matchs de conférence (saison régulière) avant un top six (les 3 meilleures de chaque conférence) qui vont déterminer le « final four ».

Les quatre meilleures équipes vont jouer en mode demi-finale, puis finale, souligne le communiqué, ajoutant que cette dernière compétition se jouera à Kigali, capitale du Rwanda.