Bases américaines, camp kurde et port omanais : l’Iran intensifie ses frappes dans le Golfe

Les Gardiens de la révolution ont annoncé, mardi matin, avoir mené une « une attaque à grande échelle » à l’aide de drones et de missiles contre une base aérienne américaine à Bahreïn, dans la région de Sheikh Isa. Selon un communiqué cité par l’agence officielle de presse Irna, « vingt drones et trois missiles ont atteint leurs cibles et détruit le principal poste de commandement de la base ».

Dans un message sur X, le département d’État américain a dit avoir mis à jour ses avis aux voyageurs pour Bahreïn et la Jordanie « afin de refléter l’ordre donné au personnel non-urgent du gouvernement américain et aux membres de leurs familles de quitter ces pays ». Dans un autre avis mis à jour pour l’Irak, le ministère dit avoir « ordonné lundi au personnel non urgent du gouvernement américain de quitter l’Irak pour des raisons de sécurité ». La veille, Washington avait conseillé à leurs ressortissants de quitter les pays de la région, évoquant des « risques sécuritaires.

En Irak, un camp de combattants kurdes iraniens frappé par des drones

Selon un responsable kurde ainsi qu’un opposant en exil, des frappes de drones imputées à l’Iran ont touché, mardi, un camp de de combattants kurdes iraniens en Irak.

Des drones ont visé un port à Oman mardi, touchant un réservoir de carburant, a rapporté un média d’État, alors que l’Iran poursuit ses frappes contre des pays du Golfe en réponse aux raids israélo-américains.

« Des réservoirs de carburant au port commercial de Duqm ont été pris pour cible par un certain nombre de drones », et un réservoir a été touché, a indiqué l’agence de presse omanaise, en citant une source de sécurité. « Les dégâts qui en ont résulté ont été maîtrisés » et aucune victime n’a été recensée, selon l’agence.

Ce port avait déjà subi une attaque de drones dimanche, qui a blessé un travailleur, tandis qu’une personne a été tuée lundi dans l’attaque d’un pétrolier au large de la capitale Mascate.