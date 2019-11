Banlieue de Dakar : La police interpelle plus de 200 personnes

Au total, 219 individus ont été interpellés pour diverses infractions dans le cadre des opérations de sécurisation menées dans la banlieue dakaroise, a annoncé la Police, ce jeudi.

Ces opérations coordonnées par le Commissaire central de Guédiawaye, ont été menées entre le 22 et le 24 novembre, précise-t-on dans un communiqué transmis à l’APS.

Les 219 individus ont été interpellés pour ‘’vérification d’identité, ivresse publique et manifeste, nécessité d’enquête, détention et trafic de chanvre indien, détention et usage de chanvre indien, détention illégale d’arme blanche, vol’’, indique la Police. Elle a dans le même temps, fait état d’une saisie de 303 pièces et d’une mise en fourrière de 55 motos et 14 véhicules.