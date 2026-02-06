Bani Walid : la tombe de Saïf al-Islam Kadhafi prête avant son inhumation

La tombe de Saïf al-Islam Kadhafi est déjà prête à Bani Walid, en prélude à son inhumation prévue ce vendredi 6 février 2026. Sur place, les préparatifs sont achevés dans un contexte marqué par une forte émotion et une mobilisation exceptionnelle.

Selon les informations disponibles, Saïf al-Islam Kadhafi a été assassiné le mardi 3 février 2026, aux environs de 18 heures. Les circonstances exactes de sa mort demeurent encore entourées de zones d’ombre, tandis qu’une enquête aurait été ouverte pour faire la lumière sur cet assassinat.

Le choix de Bani Walid comme lieu d’inhumation revêt une portée hautement symbolique. La ville, considérée comme un bastion historique des partisans de l’ancien régime, accueille depuis plusieurs jours des Libyens venus de différentes régions du pays pour rendre un dernier hommage.

L’afflux massif de visiteurs a déjà provoqué d’importants embouteillages aux entrées de la ville, témoignant de l’ampleur de la mobilisation autour de cette inhumation, annoncée comme l’un des événements les plus marquants de ces derniers mois en Libye.

L’inhumation de Saïf al-Islam Kadhafi, prévue ce vendredi, devrait ainsi se dérouler sous haute attention, tant au niveau populaire que sécuritaire.