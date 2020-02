Banalisation de l’homosexualité à la télé : Jamra et Cie portent plainte contre…

L’ONG islamique Jamra « reprend » du service. Avec le Comité de défense des valeurs morales, elle a décidé de porter plainte contre la série télévisée « Réwoolén ».

Ce, suite « aux nombreuses interpellations reçues ».

» Le scénario de cette série hors-du-commun se décline sans ambages, à travers des extraits rendus publics par le producteur, comme une œuvre de banalisation de l’idéologie LGBT, chez les jeunes, et de promotion d’autres contre-valeurs, comme la désacralisation de l’autorité parentale, dans la société sénégalaise », s’indignent les deux organisations dans leur plainte commune.

« Soucieux de la préservation de la stabilité sociale de notre pays, et face à cette nouvelle dérive audiovisuelle susceptible d’être source de trouble à l’ordre public, JAMRA et le CDVM n’avaient d’autres choix que de se faire à nouveau le devoir de saisir l’organe de régulation de l’audiovisuel, le CNRA, d’une plainte en bonne et due forme », renseignent les plaignants.