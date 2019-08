Balla Gaye sur son combat avec Modou Lô : « Je ne force pas pour l’affronter… J’ai été roi des arènes à 26 ans »

Invite de ‘l’émission « Jonganté » sur la TFM, l’ancien roi des arènes sénégalaises Balla Gaye II, est revenu sur son avenir dans la lutte, précisément sur son potentiel troisième combat contre le rock des Parcelles assainies : Modou Lo. La réponse de BG II est sans détour, il ne compte pas aller vers un forcing pour affronter le nouveau roi des arènes qu’il a déjà battu à deux reprises… « Mon objectif est de redevenir roi des arènes, Concernant Modou Lo, c’est son choix s’il ne veut pas lutter contre moi cette saison. Après tout on s’est déjà croisé à deux reprises dont la dernière fois est encore récente. Je pense que pour le moment chacun peut faire son chemin dans l’arène. Je ne force pas pour lutter contre Mod ’Lo » Le leader de l’écurie Balla Gaye estime par ailleurs qu’il y a assez de jeunes lutteurs dans l’Arène. Et, selon lui : « L’arène ne doit plus se résumer à Balla Gaye, Modou Lo, Eumeu Sène et autres. Il est temps d’agrandir ce cercle et de prendre les jeunes lutteurs. » Le « lion » de Guédiawaye de revenir sur la période de son sacre comme roi des arènes de la lutte Sénégalaise, âgé de 26 ans à l’époque, il estime que c’était plus compliqué à réussir comme performance.

