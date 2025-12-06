Balla Gaye 2 : la vérité sur la rumeur qui affole la toile

L’ancien roi des arènes, Balla Gaye 2, est au centre d’une vive rumeur sur les réseaux sociaux, alimentée notamment par les déclarations de l’influenceur Fadam 2, qui a affirmé que le lutteur avait dû interrompre ses entraînements pour raisons de santé.

« J’ai reçu des informations selon lesquelles Balla Gaye 2 avait repris ses entraînements, mais qu’il a été obligé de les arrêter à cause d’une grave maladie. Il est une légende et a besoin du soutien de tout le monde en ce moment. Sa maladie ne nécessite pas une intervention médicale, mais un savoir surnaturel lié à la lutte. Je l’ai appelé, et il m’a confirmé qu’il était malade », a soutenu Fadam 2 dans l’un de ses lives.

En réalité, rectifie le journal spécialisé Record, rien de tout cela n’est avéré. Le quotidien sportif, citant un proche de la famille, affirme que Balla Gaye 2 ne souffre d’aucune maladie et se porte « parfaitement bien ».

« Il n’est pas malade du tout. Les informations diffusées sur les réseaux sociaux sont inventées », assure l’interlocuteur de Record. Il ajoute : « Il est en bonne santé. J’ai échangé avec lui aujourd’hui et il ne ressent aucune douleur. J’ai entendu les rumeurs, mais elles ne reflètent en rien la réalité. Malheureusement, certains inventent des informations et les diffusent sans retenue. C’est regrettable. »

Selon Record, le Lion de Guédiawaye, discret depuis sa défaite contre Siteu en juillet et peu présent dans les médias malgré de nombreuses sollicitations, a simplement choisi de s’éloigner temporairement de la scène. Une absence qui a nourri rumeurs et spéculations.