Annoncée en décembre par les autorités, la baisse du prix du riz brisé ordinaire importé est désormais effective. Un arrêté du ministère de l’Industrie et du Commerce fixe de nouveaux plafonds tarifaires sur l’ensemble du territoire, avec un kilo vendu à 300 FCFA à Dakar, assorti de contrôles et de sanctions en cas de non-respect.

Un nouveau cadre tarifaire vient d’être instauré pour le riz brisé ordinaire importé. Par arrêté n°000685 rendu public le 6 janvier 2026, le ministère de l’Industrie et du Commerce a harmonisé les prix de cette denrée de grande consommation sur toute l’étendue du territoire.

Dans la région de Dakar, le riz brisé provenant notamment d’Inde, du Vietnam, de Thaïlande, du Pakistan ou du Myanmar devra être cédé à 270 000 F CFA la tonne au niveau des importateurs. Les prix sont plafonnés à 274 000 F CFA la tonne pour le demi-gros, 280 000 F CFA la tonne pour le gros, tandis que le consommateur final ne devra pas payer plus de 300 F CFA le kilogramme.

En dehors de Dakar, ces niveaux de prix restent la référence, mais un ajustement lié aux frais de transport est prévu. Ce correctif est fixé par les Conseils régionaux de la Consommation, afin de tenir compte des distances et des contraintes d’acheminement propres à chaque localité.

Issue de concertations avec le Conseil national de la Consommation, la décision s’inscrit dans une volonté des autorités de contenir la hausse des prix et de soulager les ménages. L’arrêté met également l’accent sur l’information du consommateur, en imposant un affichage clair et visible des tarifs dans tous les points de vente.

Egalement, les opérateurs qui ne respecteraient pas ces dispositions, notamment en appliquant des prix non autorisés, en refusant de vendre ou en omettant l’affichage des prix, s’exposeront aux sanctions prévues par la législation en vigueur sur la protection du consommateur.