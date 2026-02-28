Bahreïn : une base navale américaine touchée par des missiles iraniens, selon Tasnim

La principale base navale des États-Unis à Bahreïn aurait été touchée lors d’une attaque de missiles balistiques lancée par l’ Iran , a rapporté l’agence de presse semi-officielle Tasnim .

Selon cette source, ces frappes s’inscrivent dans le cadre de la riposte iranienne aux attaques conjointes menées plus tôt dans la matinée par Israël et les États-Unis contre le territoire iranien.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d’épais nuages de fumée s’élevant au-dessus de la zone où se situe l’installation militaire américaine. Aucune confirmation officielle n’a, à ce stade, été communiquée par les autorités américaines sur l’ampleur des dégâts ou d’éventuelles victimes.

Dans un communiqué publié après les événements, le ministère bahreïni de l’Intérieur a appelé la population à la prudence. « Afin de protéger la sécurité publique et de permettre aux autorités compétentes d’utiliser les voies, nous appelons nos citoyens à n’utiliser les routes principales que si nécessaire », indique la déclaration.

Cette escalade intervient alors que des négociations étaient en cours entre Washington et Téhéran. En réaction aux frappes américaines et israéliennes, l’armée iranienne a annoncé avoir tiré des dizaines de missiles balistiques en direction d’Israël.

La situation demeure extrêmement tendue dans la région, marquée par un enchaînement rapide d’attaques et de représailles.