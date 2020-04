Avec 44 cas de Covid-19 : Qui pour sauver le village de Féténiébé?

Féténiébé, cette petite bourgade d’un peu plus de mille habitants, du département de Goudiry, continue de battre les tristes records. Situé près de la frontière avec le Mali, le village a encore enregistré, ce vendredi, 16 nouveaux cas en plus des 28 déjà décomptés.

Depuis la découverte de la maladie dans la zone, le 2 avril dernier, le comité départemental de gestion des épidémies, dirigé par le préfet Ahmadou Ndiaye, se réunit tous les jours, même les week-ends. Ce, pour organiser une bonne riposte.



«On s’attendait à cette situation…»



Contacté par Seneweb, le chef de l’exécutif départemental estime toutefois que les autorités s’étaient préparées au pire vu la position socioreligieuse du premier cas. «On risquait d’aller vers une contamination de masse, parce que c’est un marabout, infecté sans le savoir, qui avait perdu sa maman et beaucoup de personnes partaient chez lui pour lui présenter leurs condoléances. C’est après qu’il a été testé positif», a-t-il révélé.

Et d’ajouter : «C’est pourquoi, on s’attendait à cette situation. Et c’est un miracle si, aujourd’hui, d’autres localités ne sont pas touchées, on rend grâce à Dieu. Car, beaucoup d’autres personnes issues d’autres villages environnants ont été suivies, pendant 14 jours, avant d’être libérées».

Mais, pour éviter la propagation du virus dans cette partie orientale du pays, les autorités administratives locales ont pris la mesure de confiner les villages touchés à savoir Kanehambé et Féténiébé. «Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour aider ces populations en termes de vivres et d’autres besoins primaires grâce à l’aide des partenaires. Chaque jour, des équipes recueillent leurs préoccupations et les font remonter au niveau du comité de gestion des épidémies et auprès de certains leaders pour, à chaque fois, essayer de s’enquérir de leur situation», a précisé le préfet de Goudiry.

Toutefois, pour la mise en quarantaine, toutes les personnes «contactes» ne peuvent pas être «prises en charge» du fait d’une faible capacité d’accueil du site dédié.

Faible capacité d’accueil du site d’isolement des cas contacts

«Nous avons isolé ceux que l’on considère comme des cas contacts à haut risque au niveau du campement de Goudiry, en essayant de réunir toutes les conditions, avec des chambres climatisées pour leur assurer un certain confort. Maintenant, la seule difficulté, c’est la capacité d’accueil qui n’est pas grande, ce qui fait que toutes les populations du village ne peuvent pas être isolés dans cet endroit», a notamment fait savoir Ahmadou Ndiaye.

Les prélèvements sont faits quotidiennement sur ces contacts à haut risque. Et toute personne déclarée positive est automatiquement évacuée au district de Tamba, capitale régionale, située à 114 kilomètres.

De son côté, le président du conseil départemental, Djimo Souaré, a demandé aux autorités étatiques de «faire focus» sur Goudiry, plus particulièrement le village de Féténiébé.

«Il faut qu’ils nous viennent en aide, Goudiry souffre et surtout le village de Féténiébé qui est aujourd’hui la localité la plus touchée. La situation est préoccupante. Nous demandons aux autorités sanitaires du pays de faire focus sur Goudiry», lance Souaré qui réclame aussi un «appui considérable» pour le personnel soignant et «le renforcement du dispositif médical» des districts de Tamba et de Goudiry.