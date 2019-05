Aujourd’hui le Frn ne sera pas présent du dialogue que dirige Aly Ngouille Ndiaye

Président Macky Sall se dit prêt à accepter toute les décisions sorties du dialogue national. Malgré tout, Le Front de résistance nationale (Frn) ne prendra pas part aujourd’hui à la rencontre des partis politiques et de la société civile sur le processus électoral. Malgré l’acceptation du ministre de l’Intérieur du choix de personnalités neutres pour piloter les travaux, cette frange de l’opposition sera absente de la réunion sur les termes de référence du dialogue et la commission cellulaire. Le coordonnateur du Front de résistance nationale, Mamadou Diop Decroix, informe dans l’AS avoir reçu la lettre du ministre de l’Intérieur du 22 mai 2019 en réponse à leur missive du 14 mai 2019. Mais pour ce qui est de la rencontre d’aujourd’hui, Mamadou Diop Decroix renseigne que les délais n’ont pas permis aux partis membres du Front de partager ladite lettre en vue de prendre participer à la réunion d’aujourd’hui. Il promet toutefois que le Front se réunira sans délai pour examiner la lettre ainsi que la position exprimée par la présidence de la République sur la commission cellulaire, et la suite à donner aux conclusions consensuelles.

Articles similaires