Attaque de drone au Koweït : Washington confirme la mort de quatre militaires

Selon les autorités, le capitaine Cody A. Khork, 35 ans, originaire de Winter Haven ; le sergent de première classe Noah L. Tietjens, 42 ans, de Bellevue ; la sergente de première classe Nicole M. Amor, 39 ans, de White Bear Lake ; et le sergent Declan J. Coady, 20 ans, de West Des Moines, ont perdu la vie le 1er mars à Port Shuaiba.

L’attaque a été menée à l’aide d’un système d’aéronef sans pilote alors que les soldats soutenaient l’opération Epic Fury. D’après l’armée, les quatre militaires étaient affectés au 103e commandement de soutien basé à Des Moines.

Les autorités précisent que l’incident fait toujours l’objet d’une enquête. L’identité des deux autres militaires tués n’a pas encore été rendue publique, leurs familles n’ayant pas encore été informées.