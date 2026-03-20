Assemblée nationale: en réclamant 2 voitures, l’appétit boulimique des députés

L’affaire des nouvelles voitures des députés a fait polémique. Leur opportunité, dans un contexte de forte tension budgétaire, et les conditions de leur acquisition, jugées floues, posaient question. Malgré tout, l’Assemblée nationale a maintenu la commande et livré les véhicules.

L’histoire risque de connaître des prolongations. En effet, d’après Les Échos, les membres du bureau de l’Assemblée nationale souhaitent garder leurs anciennes voitures. Le sujet était à l’ordre du jour lors de la réunion du bureau lundi dernier, précise le journal. Qui signale : «C’est comme ça que les choses ont toujours marché. Les membres du bureau (vice-présidents, secrétaires élus, questeurs) et les présidents de commission ont toujours eu deux voitures.»