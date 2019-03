Assemblée Nationale : Me Madické Niang démissionne ce jeudi

Assemblée Nationale : Me Madické Niang

Le candidat malheureux à la présidentielle sénégalaise du 24 février, devait démissionner ce matin de son mandat de député. Il coupe ainsi l’herbe sous le pied de son ancienne formation, le PDS, qui venait de demander qu’il soit « automatiquement déchu de son mandat et remplacé ».

Le climat est assez tendu entre Me Abdoulaye Wade et son ancienne recrue le candidat malheureux au scrutin du 24 février dernier, Me Madické Niang.

Ce dernier après avoir officiellement démissionné du Pds il y a une semaine, devrait présenter sa lettre de démission du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » au président de l’Assemblée nationales ce jeudi 14 mars.