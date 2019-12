Assemblée nationale : La requête de Marième Soda Ndiaye au ministre Ndèye Sali Diop Dieng

La benjamine de l’Hémicycle, Marième Soda Ndiaye a condamné les violences faites aux femmes. Ce jeudi, lors des débats relatifs au vote du budget du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfance arrêté à plus de 21 millions de FCFA, la suppléante de Me Aïssata Tall Sall dit noter une absence notoire dans la vulgarisation des lois ainsi que leur réelle approbation par les populations. « Ce sont des choses à corriger », a-t-elle d’emblée déclaré.

« Pour les violences basées sur le genre (Vbg), il est temps qu’on revoie la pertinence des approches des plans d’action. Surtout avec le Plan d’action de stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre 2017-2021, il faut faire des évaluations pour relever les forces et les faiblesses », a soutenu la parlementaire.

A preuve, elle a fait remarquer que dans l’intervalle 2017-2018, on peut citer 34 femmes tuées. Pis, entre janvier et novembre 2019, 14 femmes assassinées dont 3 mineures âgées de 10 à 16 ans. « Rien que pour le mois de mai 2019, en une semaine, 3 cas de viols dont deux suivis de meurtre ont été notés », a signalé la jeune député.

Pour finir, Marième Soda Ndiaye a fait un plaidoyer pour le retour du parlement des enfants dans un contexte où « on parle d’incivisme et désengagement de la part des jeunes ».