Assemblée générale du G7 du département de Fatick : Les enseignants continuent de bander les muscles

Conformément au mot d’ordre des syndicats d’enseignants du G7, la section du département de Fatick s’est réunie, ce matin en assemblée générale au lycée Coumba Ndoffène Diouf après avoir observé le débrayage de 10 h de ce matin. C’était une rencontre « de consultation de la base et de peaufiner les orientations et les stratégies à mener pour poursuivre la lutte ».

Le collectif a recueilli des recommandations phares qu’il fera transmettre au bureau national du G7. Parmi celles-ci figurent « le maintien et la poursuite de la lutte car l’État du Sénégal n’a pas respecté le protocole signé avec les syndicats d’enseignants en 2018. Nous sommes encore là et nous dérouleront toutes stratégies qui vont nous permettre d’atteindre la satisfaction de nos objectifs », avertit Diène Diouf, le porte-parole du jour.

Poursuivant, il renchérit, le G7 du département de Fatick n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. « Le combat continue et nous continuons d’exiger du gouvernement le respect des accords et du protocole d’accord. Même si quelques aspects ont été faits çà et là, cela ne remet en rien la poursuite de la lutte », concède le syndicaliste.

Après le débrayage de ce matin, les enseignants observeront demain (ndlr, ce mercredi) une grève totale.