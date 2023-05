Arrestations tous azimuts : La F24 s’insurge des “abus” contre “d’honnêtes citoyens”

La plateforme F24 dénonce l’arrestation de nombreux leaders de l’opposition et de journalistes ces derniers temps. Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, elle dit stop “aux abus dans les arrestations d’honnêtes citoyens”, en cette période de tensions que traverse le Sénégal.



“Malgré les appels à la paix, à la décrispation et à la désescalade, les autorités persistent et continuent d’édicter des mesures qui peuvent être assimilées à une traque des activistes, des opposants et des journalistes pour des prises de position fondées sur la liberté d’expression. Une bonne partie des personnes poursuivies le sont pour des délits d’opinion. Ce climat de terreur entretenu est de plus en plus en contradiction avec les principes de l’Etat de droit et contribue à exacerber le climat social déjà tendu”, lit-on dans le communiqué.

La F24 de préciser que “le régime de la garde à vue obéit à des règles strictes contenues dans les textes pénaux de la République du Sénégal. Mieux, toute détention doit s’inscrire dans un cadre formel et c’est pourquoi la plateforme ne saurait accepter que d’honnêtes citoyens soient victimes d’arrestations préventives dont le but est d’aller chercher, voire fabriquer ensuite des charges”.

Dans le document, la plateforme dénonce les perquisitions de domiciles, sans mandat, et regrette la banalisation et le caractère liberticide des arrestations attesté par des chefs d’accusation identiques pour plusieurs personnes visées.

Elle exige la libération immédiate des responsables de la société civile et des militants politiques arrêtés le 22 mai 2023 au-delà de 23 h et dont la garde à vue n’a pas été notifiée et “des détenus politiques qui n’ont commis d’autres torts que d’exprimer une opinion contraire à celle de l’autorité ou de réclamer des droits élémentaires de manifestation”.