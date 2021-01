Arrestation des tueurs présumés de Djiby Diol et famille: Moïse Sarr réagit

“Je me réjouis de l’arrestation des auteurs présumés de l’incendie criminel qui avait coûté la vie à cinq de nos braves compatriotes le 05 aout 2020 à Denver aux Etats Unis.”, a d’emblée déclaré le memebre du gouvernement. Il a ssure que les représentants de l’Etat du Sénégal aux Usa feront tout pour que le smeurtriers présumés soient jugés et punis.

“Je me félicite de la franche coopération qui a prévalu entre la police américaine et nos autorités diplomatiques et consulaires, qui du reste, ne ménageront aucun effort, conformément aux instructions du Chef de l’Etat Macky Sall, pour que ces présumés coupables soient traduits rapidement en justice et punis sévèrement”, dit-il.