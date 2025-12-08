Armée : Le Vice-amiral Oumar Wade nommé CEMGA

Le Président Bassirou Diomaye Faye a opéré un important remaniement au sommet de l’armée sénégalaise. Par décret, il a nommé le Vice-amiral Oumar Nade Wade nouveau Chef d’état-major général des armées, en remplacement du Général d’armée Mbaye Cissé, en fonction depuis avril 2023.

Officier au parcours prestigieux, le Vice-amiral Wade avait dirigé la Marine nationale depuis mars 2020, avant de servir pendant 13 mois comme secrétaire général de la HASSMAR et de présider la Commission nationale de gestion des frontières. Son expertise en sécurité maritime et en stratégie frontalière renforce le poids de cette nomination.

Dans le même mouvement, le Général de Division Philippe Henry Alfred Dia, Inspecteur général des Forces armées depuis 2022, a été désigné sous-chef d’état-major général des armées.

Par ailleurs, le Général Cheikhou Camara, jusque-là Conseiller défense du Premier ministre, devient le nouveau Chef d’état-major particulier du président de la République.