Après Viviane Chidid et Sanekh : Yacine Diop porte plainte à la DSC

L’internationale de basket Yacine Diop porte plainte à la Division de la cybersécurité (DSC). Dans son édition de ce samedi 28 février, le quotidien Libération rapporte que depuis l’éclatement de l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, plusieurs comptes identifiés sur TikTok multiplient les « lives » pour porter des accusations infondées sur l’orientation sexuelle de personnalités publiques.

Déjà visés par ces calomnies, Viviane Chédid et Sanekh avaient déjà saisi la justice. Très affectée par ces attaques qui la traînent dans la boue, la Lionne du basket a, à son tour, décidé de porter l’affaire devant les enquêteurs pour défendre son honneur, complète la même source.