Diop Iseg n’en finit plus de faire les choix gras de la presse. Si ce n’est l’affaire Djeyna, c’est la propriété de la maison qui revient à la Une des journaux. Alors que le juge des référés a rendu une décision d’expulsion, Diop attend que l’huissier de justice lui notifie ladite décision “pour, dit-il, la faire annuler.” Dans cet entretien exclusif, qu’il a accordé au journal Les Echos, il a battu en brèche les arguments de l’ordonnance et a accusé, son épouse, Mme Aïssatou Seydi, d’avoir fait main basse sur sa fortune en complicité avec la banque Of Africa, BOA. A l’occasion, Diop Iseg est revenu sur l’affaire Djeyna Baldé, cette gamine de 17 ans qu’il a abusé et enceinté avant de se retrouver en prison.

– Avez-vous pris connaissance de l’ordonnance du juge des référés?

On attendait que l’ordonnance nous soit notifiée. Maintenant qu’elle est sortie, cela nous arrange d’une part. Parce que nous irons en Appel dans une procédure d’urgence. je tiens à préciser que je suis toujours chez moi et je ne suis pas expulsé. C’est une procédure qui est en cours et il faut savoir qu’il y a trois procédures en appel. Une en annulation et une autre ouverte à la gendarmerie où nous avons été entendus. Par rapport à la maison, aujourd’hui, c’est indéniable que l’on a payé la maison avec sept chèques de 10 millions en guise d’avance. C’est quand je suis allé en prison que Aïssatou Seydi a commencé à faire des démarches pour s’approprier la maison. Elle ne pensait pas que j’allais sortir. Et dès qu’elle a été informée de ma libération, elle s’est empressée de détruire les chèques. En complicité avec le propriétaire de la maison, Mamadou Ba, et la Banque Of Africa, BOA, il y a eu un deal sur mon dos. Maintenant, avec la BOA, il se pose un problème de transparence dans la mesure où elle est incapable de me fournir les relevés bancaires avec les noms des bénéficiaires. Il y’a un deal flagrant entre Aïssatou Seydi et la banque. Aïssatou Seydi était dans la direction générale et je l’ai mandaté pour acheter deux maisons. A savoir celle où j’habite et celle qui fait office de campus pour l’Iseg. En plus, Aïssatou Seydi a retiré frauduleusement 713 millions qui n’ont rien à voir avec la somme des maisons. Raison pour laquelle j’ai porté plainte contre la BOA et le directeur général sera entendu à la gendarmerie.

Qu’en est-il de l’état des droits réels?



(Il ignore la question…) Iseg a décaissé 110 millions pour la maison dont le prix est fixé à 140 millions de F CFA. Devant les enquêteurs, Aïssatou Seydi a reconnu que la maison a été achetée avec des chèques de l’Iseg. On habite toujours ensemble. Et elle occupe une chambre dans la maison. Donc, l’ordonnance n’est pas valable. Parce que dans le code de la famille, un époux ne peut pas exclure l’autre tant qu’ils sont dans les liens du mariage. Nous avons des arguments pour faire annuler cette ordonnance car nous avons une fille qui est mineure. Et si on m’exclut qui va se charger de l’éducation de l’enfant? Pour le moment, j’attends l’huissier pour faire annuler l’ordonnance. Il y’a aussi la pré-notation comme quoi on a inscrit le nom de l’Iseg dans le droit réel. C’est l’Iseg qui a acheté la maison et c’est incontestable aussi bien au niveau de Mamadou Ba, le vendeur, qu’au niveau de Aïssatou Seydi.

Où en êtes-vous avec l’affaire de Djeyna?

Cette histoire a été classée!

Avez-vous reconnu la paternité de l’enfant?

On peut reconnaître la paternité par circonstance ou par autre chose. On a parlé de l’ADN mais le test n’a jamais eu lieu parce que c’est Djeyna qui n’a pas voulu qu’il soit fait. J’ai toujours été catégorique dans cette affaire. Et je n’ai jamais changé de position. Raison pour laquelle j’ai un peu duré en prison. Donc, je peux continuer à aider l’enfant sans problème comme j’ai eu a le faire depuis toujours pour Djeyna. Je n’ai pas de problème avec ça. Cette histoire est derrière moi.