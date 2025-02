Analyse des Enjeux du Rapport de la Cour des Comptes du Sénégal du 12 Février 2025 : Vers une Réforme des Finances Publiques?

Le rapport de la Cour des Comptes du Sénégal, publié le 12 février 2025, a provoqué un tremblement économique et politique au sein du pays. En révélant des manipulations dans la présentation des données économiques par l’ancien gouvernement de Macky Sall, le rapport met en lumière des pratiques de gestion des finances publiques contraires aux normes communautaires. Cette situation suscite des réflexions approfondies sur les enjeux de la transparence budgétaire et les stratégies de rattrapage nécessaires pour restaurer la confiance des investisseurs et des institutions financières internationales.

Contexte et Réactions

La publication du rapport a révélé que le gouvernement précédent avait sous-évalué la dette et le déficit budgétaire. En effet, les données rapportées par Reuters indiquent que les euro-obligations souveraines du Sénégal ont chuté en réponse à ces révélations. Par exemple, la maturité en dollars 2033 a perdu plus de 2 cents, atteignant 79,95 dollars (Reuters, 2025). Ce phénomène souligne l’impact direct de la perception de la gestion des finances publiques sur les marchés financiers.

Les Enjeux de la Manipulation des Données

Les conséquences de cette manipulation des données sont multiples :

1. *Perte de confiance* : La confiance des investisseurs et des agences de notation a été sérieusement ébranlée, augmentant le risque perçu associé à la dette sénégalaise.

2. *Suspension des Programmes de Financement* : Le FMI a suspendu un programme de crédit de 1,8 milliard de dollars, indiquant une nécessité urgente de clarification et d’ajustement des données présentées (FMI, 2025).

3. *Risque d’Isolation Financière* : L’incertitude financière pourrait renforcer l’isolement économique du Sénégal sur les marchés internationaux, ce qui compliquerait l’accès à des financements nécessaires pour des projets de développement crucial.

Stratégies de Rattrapage Budgétaire

Face à cette situation critique, plusieurs stratégies doivent être envisagées pour restaurer la viabilité des finances publiques :

1. *Audit et Transparence Financière* : Un audit approfondi des comptes publics est impératif pour établir une base de données fiable et restaurer la confiance. Cela nécessitera un cadre institutionnel renforcé pour surveiller la gestion financière.

2. *Révision des Politiques Budgétaires* : Adopter des politiques budgétaires plus strictes en ligne avec les normes de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et les directives du FMI, notamment en matière de ratios de déficit et d’endettement.

3. *Mise en Place d’un Écosystème de Reporting Responsable* : Il faut améliorer la structure de reporting du gouvernement sur les finances publiques, qu’il s’agisse des dépenses publiques ou des recettes fiscales, pour renforcer la reddition de comptes et établir un suivi efficace.

4. *Engagement avec les Partenaires Internationaux* : Travailler en étroite collaboration avec le FMI, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement (BAD) pour bénéficier d’une assistance technique et financière, tout en révisant les engagements de dette pour les rendre plus durables.

5. *Promotion de l’Investissement Étranger Direct (IED)* : Pour restaurer un climat favorable aux investisseurs, il est crucial de communiquer de manière transparente sur les mesures prises pour améliorer la gestion des finances publiques et établir des incitations aux investissements.

* En conclusion,

Le rapport de la Cour des Comptes du 12 février 2025 est un signal d’alarme pour le Sénégal. Pour réaliser la “Vision Sénégal 2050”, il est essentiel de mettre en œuvre des réformes significatives en matière de management budgétaire et de gouvernance économique. Cela implique une responsabilité accrue des acteurs publics, une transparence renforcée et un engagement ferme de la part du gouvernement actuel pour rétablir la confiance des investisseurs. L’avenir économique du Sénégal dépendra largement de sa capacité à naviguer ces défis avec intégrité et compétence, tout en adaptant ses politiques aux standards internationaux.

Dr. Seydina Oumar Seye.