An 2 de Diomaye Faye : un expert pointe un « paradoxe fort » de l’économie

Analysant le bilan économique du tandem Diomaye Faye – Ousmane Sonko après deux ans de gouvernance, l’économiste-statisticien Babacar Gaye décrit une situation marquée par un « paradoxe fort ». Selon l’expert, interrogé par L’Observateur, le pays fait face à une réalité budgétaire bien plus dégradée que prévu, avec une dette et un déficit réel très élevés, comme le soulignent les rapports de la Cour des Comptes et du FMI. Babacar Gaye livre à ce sujet une « première vérité choc : le pays ne s’est pas appauvri en deux ans, il a découvert qu’il l’était déjà plus qu’il ne le pensait ».

Parallèlement à ces fragilités structurelles, le Sénégal affiche des performances macroéconomiques « impressionnantes », avec une inflation maîtrisée entre 1 et 2 % et une croissance projetée à près de 8 % en 2025, figurant parmi les plus fortes d’Afrique subsaharienne. Toutefois, l’économiste nuance cet optimisme : cette dynamique est essentiellement « portée par le pétrole, pas encore par l’économie réelle ». Hors hydrocarbures, la croissance stagne autour de 3 %, ce qui le conduit à conclure que le Sénégal possède une « économie dynamique en surface, mais encore fragile dans ses fondations ».

Autrement dit, éclaire l’interlocuteur du quotidien du Groupe futurs médias, «le Sénégal n’est ni en crise ni stabilisé».