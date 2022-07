Amina Badiane: “Je suis sur le point de délocaliser l’organisation de Miss Monde à Dakar”

Organiser un événement d’une telle envergure à Dakar s’inscrit dans le cadre de faire la promotion du tourisme sénégalais et continental entre Amina Badiane les représentants du Conseil africain du tourisme (African Tourism Board-ATB).

En sa qualité d’ambassadeur de la culture et du tourisme africain, Amina Badiane a lancé depuis Abidjan un message fort à tous les chefs d’État africains de soutenir ce projet d’organiser l’événement Miss Monde en Afrique, plus précisément au Sénégal, dans le but de faire connaître la culture et la destination sénégalaise, et celle africaine.

Jointe par Seneweb, Amina Badiane confirme son ambition d’organiser ce concours à Dakar. Selon la présidente du comité Miss Sénégal, son objectif majeur c’est de hisser au plus haut le modèle sénégalais, ainsi que sa destination à travers le monde.