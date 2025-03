AMFIT : Une vision innovante pour un Sénégal prospère et inclusif

Dans un contexte où l’autosuffisance alimentaire et la création d’emplois constituent des enjeux majeurs pour le Sénégal, l’Alliance des Mouvement pour la Force de l’Intensité du Travail (AMFIT) se positionne comme un acteur clé du développement socio-économique. À travers une approche axée sur le travail, l’investissement et l’intégration, le mouvement ambitionne de dynamiser l’économie nationale en s’appuyant notamment sur la diaspora sénégalaise.

Lors de son intervention dans l’émission ”Entretien Avec” sur Kewoulo, Mady Gassama, vice-président de l’AMFIT, a exposé les grandes lignes du projet porté par le mouvement, mettant en avant une vision pragmatique et structurée pour un Sénégal prospère et inclusif.

Fondé en janvier 2022 par Mady Gassama et le président Sanoussy Diakité, l’AMFIT se veut un espace de réflexion et d’action en faveur du développement national. Porté par une vision progressiste et inclusive, le mouvement met en avant la valorisation du travail comme moteur du progrès.

Loin des discours traditionnels, l’AMFIT propose une approche pragmatique et structurée, articulée autour de neuf secteurs prioritaires, avec un accent particulier sur l’agriculture. Ce secteur, essentiel pour garantir la sécurité alimentaire du pays, figure parmi les piliers de la stratégie du mouvement, qui plaide pour des politiques agricoles durables et rentables, en collaboration avec l’État. Conscient du rôle majeur que joue la diaspora dans l’économie nationale, l’AMFIT entend encourager les Sénégalais de l’extérieur à investir dans des projets porteurs, contribuant ainsi à l’autosuffisance alimentaire et à la création d’emplois durables. Dans cette dynamique, le mouvement milite pour la mise en place d’initiatives structurantes afin d’inciter cette communauté à participer activement au développement du pays. Parmi les projets phares évoqués figure la création d’une Banque de la Diaspora, un levier stratégique visant à sécuriser et à canaliser les investissements des Sénégalais de l’étranger vers des secteurs clés.

Pour l’AMFIT, le Sénégal dispose d’un potentiel économique considérable et d’une gouvernance capable de porter son essor. Toutefois, le mouvement insiste sur la nécessité de renforcer la sensibilisation de la diaspora quant aux opportunités d’investissement dans leur pays d’origine. Il appelle également l’État à faciliter ces investissements à travers des mécanismes sécurisés et adaptés, notamment via la création de la Banque de la Diaspora.

Avec une vision claire et un programme structuré, l’AMFIT aspire à redéfinir les dynamiques socio-économiques du Sénégal. Il reste désormais à observer comment ses initiatives seront accueillies par les acteurs politiques, économiques et la population sénégalaise.