Amadou Hott menace : « les bénéficiaires de la DER rembourseront jusqu’au dernier centime »

Le ministre du Plan et de la Coopération avertit tous les bénéficiaires des prêts de la Délégation à l’entreprenariat rapide (DER), qu’ils devront payer jusqu’au dernier centime, les sommes empruntées.

« Ce sont des prêts remboursables, pas des dons. Chaque bénéficiaire devra rembourser jusqu’au dernier centime, parce que ce sont des prêts à coup de milliards que l’Etat va devoir rembourser pour la pérennité du projet », a martelé Amadou Hott, ce vendredi, lors d’une signature de convention entre la Banque africaine de développement (BAD) et l’Etat du Sénégal pour un financement de 41,2 milliards FCFA au profit de la DER et la favorisation de l’emploi des femmes et des jeunes.

« Il faut savoir que la DER a les outils pour forcer tous les bénéficiaires à rembourser », a encore dit le ministre du Plan.