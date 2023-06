Alioune NIANG Alexandre « J’ai l’impression que nos dirigeants sont inconscients des dérives anarchiques que peut provoquer la condamnation de SONKO »

Le President de la coalition « Mom Sunu rew » candidat à la prochaine élection présidentielle dans un communiqué met en garde l’Etat « La dérive au bord du summum

L’heure est très grave !

Du forcing et que du forcing !

Une persistance aussi butée à ne vouloir jamais reculer au péril de la vie humaine et citoyenne.

Sommes-nous en train de confondre les priorités ?

Quelle est cette manière de gouverner tout un pays ?

Sommes-nous en train d’assister à une véritable dictature bannie de toute démocratie ?

Sommes-nous en train d’être privé de cette liberté d’expression qui nous revient de droit ? »

Il précise : « L’heure est très grave !

J’ai l’impression que nos dirigeants sont inconscients des dérives anarchiques que peut provoquer la condamnation de SONKO, sans preuves existantes de viol. N’oublions pas que ce peuple, éveillé, a soif d’une justice réelle. Malheureusement, le président Macky Sall continue de traquer et d’éliminer toute opposition qui le dérange, par n’importe quel moyen. Je déplore ce comportement indigne et ingrat et réclame l’annulation de cette décision du procureur sur le leader de PASTEF ainsi que la libération des détenus politiques. Je demande également qu’on éclaire la lanterne aux sénégalais sur les acteurs politiques, complices et coupables impliquées dans cette affaire de viol, et qui sont à l’origine des morts causés jusqu’à aujourd’hui.

Je précise que je ne suis ni militant, ni sympathisant de PASTEF, je le soutiens comme je le fais avec l’opposition contre toute injustice subie »

L’ancien compagnon du Président Sall donne son avis sur le dialogue : « Pour l’appel au dialogue national, je ne suis pas surpris que Macky Sall réitère sa position de maintien d’ordre à sa façon même si les opposants se sont prononcés pour l’apaisement de cette situation que le pays est en train d’endurer.

Le chef suprême, le garant de la loi pour l’intérêt du Sénégal, qui avait prêté serment de ne jouir que de 2 mandats exige maintenant qu’un 3e soit rediscuté. Son attitude a constitué un manque de respect aux invités de l’opposition, aux chefs religieux mais à tout le peuple ».

Quant à ceux qui échangent leur dignité contre des privilèges, n’incarnent aucune valeur étique et morale. Ils ont perdu ce mérite d’être une référence.

La vérité prendra le dessus tôt ou tard conclût-il.

Alioune Niang Alexandre

Président de la coalition MOM SUÑU REEW Sénégal – MSRS