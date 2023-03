Aliou Cissé sélectionneur des lions : «très satisfait de la qualification et de l’invincibilité des Lions»

Aliou Cissé satisfait de la qualification des Lions à la CAN 2023. Face à la presse après la victoire de ses protégés (1-0) à Maputo, le technicien sénégalais s’est dit heureux et satisfait.

« Je suis très heureux et très satisfait. Non seulement on continue d’être invaincus dans ces éliminatoires, mais surtout ce soir nous nous qualifions pour la prochaine CAN dont nous sommes les tenants du titre », a-t-il laissé entendre.

Le match n’était pas gagné d’avance, selon Cissé. « Nous sommes venus chercher la qualification, ici, en terre mozambicaine. Nous savions que c’était une place difficile à gagner. Nous n’avons pas beaucoup gagné à Maputo et beaucoup d’équipes africaines non plus », a-t-il confié.

Les Lions sont premiers du groupe L avec 12 points. En attendant le match de mercredi entre le Rwanda (deux points) et le Bénin (1 point), le Mozambique (quatre points) occupe provisoirement la deuxième place du groupe.