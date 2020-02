Alerte-Météo: La qualité de l’air sera fortement dégradée, ce Mardi

Une couche dense de poussière couvre presque la totalité du pays. Selon l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, cette situation prévaudra jusqu’au jeudi 27 février prochain.

Les particules de poussières ont affecté en premier lieu les localités Nord et Nord/Est, hier et vont se propager vers les régions centre et sur la côte notamment Dakar, Mbour et Fatick. Cette dégradation de la qualité de l’air va fortement impacter la visibilité.

Les risques sanitaires sont élevés pour les personnes souffrants de maladies respiratoires, les jeunes enfants et le personnes âgées. La Météo nationale conseille d’éviter les activités sportives intenses à l’extérieur.