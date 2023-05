Aissatou Diop Fall devant le juge ce mercredi

L’affaire de diffamation qui oppose la journaliste Aissatou Diop Fall et son ex-collaborateur Demba Thioune et la journaliste Khady Seck de Sunugal24 sera évoqué aujourd’hui, mercredi 10 Mai devant le tribunal correctionnel de Dakar.

Le dossier enrôlé depuis le 26 Avril dernier mais se heurter à un nouveau renvoi, rapporte le journal Les Echos.

Pour rappel, Aissatou Diop Fall avait porté plainte contre les surnommés pour des faits de diffamation et de complicité. Elle accuse son ex-employeur Demba Thioune d’avoir fait une interview le 03 octobre dernier, avec Khady Seck sur la chaîne YouTube « Sunugal 24 » dans laquelle il a tenu des propos qui selon elle, ont une volonté manifeste pour nuire son image et traîner son nom dans la boue.

Alors pour Aïssatou Diop Fall, Khady Seck serait complice car elle n’a pas cherché à vérifier la véracité de ses propos avant la diffusion de l’Interview.

A noter que sur cette plateforme digitale, Demba Thioune commentait les conditions de travail au sein de « Public.sn » site appartenant à Aissatou Diop Fall et dans lequel il travaillait. Pis, le jeune homme avait décrit son ex patronne comme une femme qui ne tient pas ses promesses et que son tempérament exécrable a entrainé le départ de plusieurs personnes, précisément une quinzaine de ses collaborateurs.