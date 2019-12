Air Sénégal va assurer des vols directs Dakar-Londres

A partir de novembre 2020, la compagnie nationale Air Sénégal pourra desservir la capitale anglaise, depuis Dakar.

Déjà présente sur certaines lignes long courrier en Europe et aux États-Unis, elle pourra aussi effectuer des vols directs vers New York et Washington dès juin 2020.

Parallèlement, le vol quotidien aller-retour Dakar-Paris est effectif, et Marseille deviendra bientôt la deuxième destination française pour Air Sénégal, informe Rewmi.