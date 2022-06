Aicha Lô : Accusée d’être la copine de Ousmane Sonko par Maty 3 pommes, elle dément

Dans son live, Maty 3 pommes avait donné une fausse information concernant une certaine Aicha Lô. Elle révèle que:” Aicha est en couple avec Ousmane Sonko, alors que cette dernière n’avait jamais vu Ousmane Sonko jusqu’au jour où ils se sont croisés à l’AIBD parce qu’ils étaient dans le même vol pour Cap Skirring. Et elle a tenue à préciser que c’était sa première fois qu’elle allait en Casamance, et qu’elle ne connaissait pas Ziguinchor.

Cependant, comme elle voyait tout le monde se prendre en selfie avec Ousmane Sonko, elle s’est dit pourquoi pas elle. Ensuite elle est allée vers lui pour en faire autant. Dans ce sens, elle s’est dirigée vers lui, et a pris un selfie avec ce dernier. Quelques jours après cela, elle a publié elle même ses photos en statut. La photo est devenue virale, et a été reprise sur facebook, et les autres réseaux sociaux.

Maty 3 pommes a profité de ses lives, pour publier la photo d’elle qu’elle avait prise avec le dirigeants des patriotes, disant qu’elle était la copine de ce dernier. Elle disait dans le live que Aicha était une masseuse de Sonko, une mineure de 16 ans.

Cependant il faut faire remarquer que Aicha est une jeune fille de plus de 16, elle est majeure. En effet, après cette fameuse vidéo de Maty 3 pommes, Aicha Lô est venue dans les locaux de Kewoulo pour apporter un démentis, elle va déposer une plainte contre cette dernière.

Affaire à suivre….