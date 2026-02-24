Dans une lettre ouverte adressée à leur Directeur général, les syndicats du Front unitaire tirent la sonnette d’alarme sur la « dégradation continue » de leurs conditions de travail et menacent de passer à l’action.

Le point le plus « critique » soulevé par les travailleurs concerne l’assurance maladie. Le Front unitaire exige une « solution immédiate » après avoir constaté que plusieurs agents ont appris, directement auprès des structures de santé, que « leurs cartes d’assurance étaient bloquées ». Cette situation est dénoncée comme une « atteinte grave à leur dignité et à leur sécurité sanitaire », plongeant le personnel dans une inquiétude profonde face aux urgences médicales.

Les revendications s’articulent autour de plusieurs dossiers bloqués. Les syndicalistes réclament la finalisation rapide du « processus d’harmonisation » qui avait pourtant fait l’objet d’un séminaire de validation. Ils exigent également le rétablissement des « acquis sociaux qui ont été supprimés de manière unilatérale » ainsi que l’organisation rapide du renouvellement du collège des délégués du personnel, une échéance fixée à juin dernier par l’inspection régionale de Thiès mais toujours non honorée.

Le Front unitaire déplore l’absence de dialogue et réclame la réouverture de négociations « respectueuses, constructives et sincères », loin des pratiques de mépris observées jusqu’ici. Les travailleurs préviennent qu’ils se réservent le droit de tenir une conférence de presse dans les jours à venir si une « issue heureuse n’est pas trouvée dans les meilleurs délais ». Cette action visera à interpeller l’opinion publique ainsi que le ministère de tutelle, le Premier ministre et le président de la République. Pour le collectif, la pérennité de l’infrastructure ne peut se bâtir au détriment de ceux qui la font vivre au quotidien.