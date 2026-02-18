AIBD : Niang Kharagne Lo arrêté puis conduit à la BR de Faidherbe

L’influenceur Niang Kharagne Lo se trouve dans les locaux de la brigade de recherches de Faidherbe relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar.

Selon des informations exclusives de Seneweb, le snappeur a été interpellé à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass alors qu’il revenait d’un voyage à l’étranger.

Niang Kharagne Lo était sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire national émise par la BR de Faidherbe. Son interpellation est liée à une affaire de diffusion d’images intimes.