Affrontement à l’UCAD : “Afrika Check ” épingle la vidéo de Me Bamba Cissé comme fake news

Lors d’une conférence de presse après la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’UCAD, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a dévoilé des images d’étudiants, tenant de cocktail molotov. Le ministre a publiquement accusé ces étudiants de sombres projets visant des restaurants, expliquant par ailleurs que le jeune avec la main écorchée par une grenade provenait en fait de gestes d’autres apprenants de l’UCAD.

Après des démentis d’étudiants, avec des images à l’appui, Afrika Check, spécialisée dans la vérification, a mené une enquête et s’est rendu à l’UCAD pour étayer ou non les propos du ministre de l’Intérieur. D’abord, l’équipe du média spécialisée a pu confirmer que l’image projetée par Bamba Cissé provenait bien du Pavillon A de l’UCAD.

Des éléments factuels et des informations recueillies auprès de responsables de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) soutiennent que la vidéo présentée par le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, pour attester des actes de violence commis par des étudiants de l’UCAD est antérieure au 9 février 2026, contrairement à ce qu’il a publiquement indiqué. “Nous constatons que des grilles sont bien installées sur tous les balcons de la devanture du bâtiment, qui est d’ailleurs la partie apparaissant sur la vidéo projetée par Mouhamadou Bamba Cissé”, écrit Afrika Check.

En conclusion, Afrika Check confirme que la vidéo projetée par le ministre de l’Intérieur lors de sa conférence de presse est une Fake news, puisqu’elle ne date pas des événements du 9 février. “La vidéo projetée par le ministère de l’intérieur le 9 février 2026 est antérieure à cette date et n’a donc pas été filmée lors des heurts au cours desquels l’étudiant Abdoulaye Ba a trouvé la mort”, lit-on.

Afrika Check ajoute avoir contacté le service communication de la police, orienté vers la cellule de communication du ministère de l’Intérieur, pour exploiter les métadonnées de la vidéo en question pour connaître la date exacte de son tournage, mais sans réponse.