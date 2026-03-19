Alors qu’il a été cité parmi les membres qui ont siégé ce 17 mars dans l’affaire du contentieux que les marocains ont déposé sur la table de la CAF, Mouhamed Robleh Djama ne compte pas se taire. Et il l’a fait savoir de manière bruyante.

L’avocat Djiboutien, membre du Jury d’appel de la Commission Africaine de Football, a fait un démenti cinglant sur sa participant à la décision ayant annulé le sacre continental du Sénégal au profit du Maroc.

A l’en croire, «mon nom circule sur internet comme quoi j’aurais participé à la prise de décision qui avait condamné l’équipe du Sénégal par un match forfait. Je tenais à dire que je n’ai pas participé à cette audience, à cette commission qui a siégé et qui a statué sur le forfait qui a été déclaré contre l’équipe du Sénégal ». Cet entretien fait suite aux rumeurs l’impliquant dans ce qu’on appeler le braquage du siècle