Affaire Pierre Robert : un suspect localisé aux États-Unis

L’enquête sur le vaste réseau pédocriminel dirigé par le Français Pierre Robert – qui a sévi au Sénégal, au Maroc et au Mali – franchit une étape décisive avec la localisation d’un nouveau suspect.

Selon les informations de Libération, le nommé M. Sylla (33 ans), présenté comme l’un des principaux « formateurs au sexe » du réseau, a été repéré aux États-Unis. La même source précise qu’il était chargé de recruter et de « préparer » des mineurs pour Pierre Robert et ses complices. Ayant quitté le Sénégal dès 2017, il avait transité par le Maroc avant de rejoindre le territoire américain. Accablé par des preuves matérielles, notamment des transferts d’argent et des échanges compromettants, il devrait faire l’objet d’un mandat d’arrêt international, les autorités judiciaires disposant désormais de ses coordonnées exactes.

En exécution d’une commission rogatoire française, rappelle le quotidien d’information, quatorze personnes ont été placées sous mandat de dépôt à Dakar par le Doyen des juges. Elles sont poursuivies pour des chefs d’accusation particulièrement lourds : association de malfaiteurs, traite d’êtres humains en bande organisée, proxénétisme, viols sur mineurs, actes de pédophilie et transmission volontaire du VIH/Sida.