Affaire Pape Cheikh Diallo : Un journaliste de Kewoulo arrêté

La Brigade de Recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé, ce mercredi 25 mars, à l’arrestation d’un journaliste du média Kewoulo, dans le cadre de l’enquête relative à l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts ».

Il s’agit d’un journaliste reporter interpellé à son domicile à sa descente en soirée. Selon les informations recueillies, des individus non identifiés avaient, dès le matin, tenté de localiser les locaux de Kewoulo, sous prétexte de vouloir remettre un colis à l’intéressé. Ces derniers avaient même échangé avec lui avant que l’opération d’arrestation ne soit finalement menée dans la soirée.

La rédaction de Kewoulo exprime sa solidarité et sa compassion à l’endroit du journaliste ainsi qu’à sa famille en cette circonstance.