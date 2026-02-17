L’enquête dans l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo, Djiby Drame et Cie connaît de nouveaux développements. Selon les informations publiées par le quotidien Libération, les investigations menées par les gendarmes ont mis en lumière l’organisation présumée d’une « soirée-partouze » au domicile de l’intéressé.

D’après le journal, Ibrahima Magib Seck, entendu dans le cadre de la procédure, aurait indiqué dans ses aveux que la rencontre incriminée s’était tenue chez Pape Cheikh Diallo. Les enquêteurs s’intéressent désormais aux différents participants identifiés, certains étant dans le collimateur des forces de sécurité, ce qui pourrait déboucher sur une nouvelle vague d’interpellations.

Toujours selon la même source, sur les 16 personnes mises en cause à ce stade de l’enquête, 12 seraient porteuses du VIH. Le journal rapporte également que des rapports sexuels non protégés auraient eu lieu lors de cette rencontre, un élément qui suscite de vives préoccupations sanitaires.

L’affaire, qui continue de faire grand bruit, soulève à la fois des questions judiciaires et de santé publique. Les autorités compétentes poursuivent leurs investigations afin d’établir les responsabilités et de situer les faits avec précision.