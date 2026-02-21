Affaire Pape Cheikh Diallo : Comment Saliou Mbaye alias Zale est tombé à Nioro

La gendarmerie nationale a porté un nouveau coup dans l’enquête sur le réseau de présumés homosexuels démantelé par la Brigade de Recherches de Keur Massar. Cette fois, c’est la Brigade territoriale de Nioro, sous le commandement de l’Adjudant-chef Souleymane Thior, qui a mis fin à la cavale du tiktokeur Saliou Mbaye, alias Zale.

Après l’éclatement de l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et consorts, le commerçant Zale aurait quitté Dakar pour se mettre à l’abri dans le département de Nioro, région de Kaolack.

Selon des sources de Seneweb, il attendait un moment favorable pour franchir la frontière et rejoindre le territoire gambien.

Alertés par leurs collègues de la BR de Keur Massar, les gendarmes de Nioro ont localisé le fugitif dans le quartier Nouroulaye, où il a été interpellé en soirée. Il devient ainsi le 21e suspect arrêté dans le cadre de cette enquête.

Placé en détention, il devait être conduit à Dakar ce samedi.

À noter que Saliou Mbaye alias Zale aurait déjà été interpellé par le passé pour une affaire similaire.