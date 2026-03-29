Affaire Pape Cheikh Diallo : Pape Gaye Tall testé négatif, présentation au procureur ce lundi

Nouveau développement dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts ». Arrêté depuis le mercredi 25 mars 2026 et poursuivi pour « acte contre nature », le journaliste de Kewoulo, Pape Gaye Tall, a été soumis à des examens médicaux.

Selon des informations concordantes, les résultats se sont révélés négatifs, confirmant que le journaliste est séronégatif.

Toujours en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Keur Massar, sous l’autorité du général Martin Faye, le journaliste devrait être déféré ce lundi 30 mars 2026 devant le procureur Saliou Dicko, près le Tribunal de Pikine-Guédiawaye.

L’évolution de cette affaire continue de susciter de nombreuses réactions, notamment dans le milieu de la presse.