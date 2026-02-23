Affaire Pape Cheikh Diallo : Dabakh et le tailleur Zo Baldé testés positifs au VIH/Sida

L’étau se resserre autour de Dabakh, employé de la célèbre tiktokeuse Mame Ndiaye Savon, et du tailleur Zo Baldé, arrêtés par la Brigade de Recherches de la Compagnie de Keur Massar dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.

Les enquêteurs avaient adressé une réquisition à une structure médicale aux fins d’examen. Les résultats des tests de dépistage du VIH des deux suspects sont revenus positifs, selon des sources médicales de Seneweb.

Zo Baldé et Dabakh sont désormais poursuivis pour transmission volontaire du VIH/Sida.