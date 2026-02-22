C’est un coup dur que les supporters comme la famille du commerçant et influenceur Saliou Mbaye dit Zale Mbaye vont devoir amortir. En plus des pratiques d’acte contre nature, le mis en cause sera poursuivi pour les délit de transmission volontaire du virus du sida. Les résultats de ses examens médicaux sont sans appel.

En effet, de sources judiciaires Kéwoulo a appris que l’homme qui a été arrêté à Nioro et a rejoint la chambre de sureté de la brigade de Recherches de Keur Massar sera très prochainement présenté au Procureur de la République du tribunal d’Instance de Pikine Guédiewaye. En plus des poursuites de pratiques d’actes contre nature, Zale Mbaye sera poursuivi pour les délits de “contamination volontaire du virus du VIH.”

En effet, nos sources sont formelles: les résultats revenus de l’examen médical effectué au district sanitaire de Keur Massar attestent que l’homme est porteur du virus. “Mieux, nos sources ont informé que, le mis en cause connaissait son statut médical et avait décidé de vivre avec comme si de rien n’était. Il continuait à entretenir des relations non protégées avec de multiples partenaires.”

Avec cette nouvelle trouvaille, Zale Mbaye comme Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé risquent gros. En effet, avec l’émoi suscité par cette affaire, les députés de Pastef, majoritaires à l’Assemblée nationale, qui avaient un temps hésité à tenir leur promesse de criminaliser les actes homosexuels, ont aujourd’hui décidé d’accélérer un nouveau projet de loi qui va corser les peines pour les personnes jugées coupables de pratiques homosexuelles….