Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : une première femme tombe

L’enquête tentaculaire sur le réseau de présumés homosexuels démantelé par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar, dite « l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie », connaît un nouveau rebondissement. Dans son édition de ce samedi 21 février, Libération révèle que Fama Ngom est devenue la première femme interpellée dans le cadre de cette affaire.

Arrêtée à Dakar, elle a été présentée au magistrat instructeur ce vendredi. D’après le journal, elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt. Bien que son implication dans le réseau soit confirmée par les enquêteurs, elle est poursuivie pour des motifs spécifiques dont la teneur exacte n’a pas encore été totalement dévoilée.