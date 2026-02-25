Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : 28 mandats de dépôt décernés

L’enquête « tentaculaire » menée par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et Cie » vient de franchir une nouvelle étape judiciaire. Le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a placé sous mandat de dépôt quatre nouveaux suspects, dont le TikTokeur Saliou Mbaye, alias Zale Mbaye, et un employé de Mame Ndiaye Savon, A. A. Diop dit « Dabakh ».

Le quatuor est poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et complicité d’offre ou de cession de drogue.

Ces nouvelles incarcérations portent désormais à 28 le nombre total de mandats de dépôt délivrés par le magistrat instructeur depuis le début de cette affaire. En revanche, un seul contrôle judiciaire a été décerné jusqu’ici, celui du reporter de la RTS, Pape Biram Bigué Ndiaye, rapporte Libération.

Alors que le juge a désormais entamé les premières auditions sur le fond, les investigations de la gendarmerie se poursuivent pour identifier d’autres ramifications possibles à travers le pays, glisse la même source.